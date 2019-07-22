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14:45 (мск), источник: ТАСС

Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» под своим руководством. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Источник: AP 2019

В соответствии с ним, набсовет организации возглавляет президент РФ. Членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Также членом набсовета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

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В соответствии с внесенными президентом РФ поправками к указу о создании этой организации, члены ее набсовета назначаются главой государства, а генеральный директор — администрацией президента РФ. Прежде обе эти функции исполняла администрация Кремля.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Общая цель проектов организации — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

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