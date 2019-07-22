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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы.

Источник: РИА Новости

На встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином белорусский лидер призвал ЕС поспособствовать стабилизации украинского кризиса.

У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил.
Александр Лукашенко (цитата по Sputnik Беларусь)

Политик также призвал европейские страны устранить «головную боль» в виде украинского кризиса. По мнению Лукашенко, Евросоюз несет ответственность перед Киевом, которому предлагался альтернативный, европейский путь развития.

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«ЕС сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — заявил он.

При этом Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.

В апреле Владимир Зеленский стал президентом Украины. Тогда на выборах главы государства за действующего лидера Петра Порошенко проголосовали менее 25 процентов избирателей.

Накануне на Украине также прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно последним данным онлайн-табло ЦИК, партия Зеленского «Слуга народа» после обработки половины протоколов набирает около 43 процентов голосов.

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