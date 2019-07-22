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17:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иран сообщил о поимке работавших на ЦРУ шпионов. Трамп назвал это ложью

Суд в Иране вынес приговоры в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. По данным министерства информации и национальной безопасности Ирана, все они работали на Центральное разведывательное управление.

«Приговор в отношении них вынесен, некоторые будут казнены как предатели» — говорится в сообщении, которое цитирует иранское агентство «Фарс».

По данным властей Ирана, шпионы занимались сбором информации о жизненно важных объектах и смогли внедриться в государственные и частные проекты в области атомной энергетики, обороны и кибербезопасности.

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Как сообщили в министерстве безопасности, агенты американской разведки выходили на связь с иранцами, отправляя им приглашения на различные научные конференции в Европе, Азии и Африке.

Задержания проводились в течение последнего года. Все задержанные — граждане Ирана. О раскрытии крупной шпионской сети иранские власти сообщали еще в середине июня, однако не приводили никаких подробностей.

«Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является абсолютной ложью. Ни слова правды. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и об их сбитом дроне), выданных религиозным режимом, который загибается и не понимает, что делать. Экономика мертва, и ситуация будет становиться еще хуже», — написал президент США Дональд Трамп в «Твиттере».

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

«Охота на крыс»

В воскресенье иранский англоязычный канал Press TV показал документальный фильм «Сеть ЦРУ», в котором рассказывается о деталях «охоты на крыс» и последовавших арестах предполагаемых агентов.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

Министр информации и национальной безопасности Ирана Махмуд Алави рассказал Press TV, что иранским контрразведчикам удалось внедриться в шпионскую сеть ЦРУ. В фильме также есть интервью с разоблаченными «шпионами».

По словам одного из них, он был завербован в американском посольстве в Объединенных Арабских Эмиратах. Там человек по имени Стив якобы предложил ему деньги на создание бизнеса, который служил прикрытием для сбора информации.

Но иранская контрразведка, работая по всему миру, смогла «забить еще один гвоздь в гроб» американских спецслужб, утверждается в фильме.

Служба мониторинга Би-би-си нашла в материале как минимум одну фактическую ошибку: в эпизоде, где рассказывается о слежке за шпионами на территории Азербайджана, показываются кадры, на которых легко узнать комплекс Каскада в столице Армении.

Реакция Вашингтона

Первым среди американских официальных лиц заявления Ирана прокомментировал госсекретарь Майк Помпео:

Иранский режим имеет давнюю историю лжи. Я бы рекомендовал критически относиться к любым заявлениям Ирана.

Госсекретарь добавил, что США работают над освобождением целого ряда задержанных в Иране американцев.

Отношения между Западом и Ираном стремительно ухудшаются с начала мая, когда в силу вступил новый пакет американских санкций.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции захватил британский танкер, проходивший через Ормузский пролив.

Также на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС в Ормузском проливе сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник. Иран это отрицает.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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