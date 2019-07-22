18:56 (мск), источник: Forbes
Разочарования и надежды: каким будет расклад сил в новом парламенте Украины
Предварительные итоги украинских парламентских выборов уже позволяют политологам делать прогнозы о контурах возможных политических коалиций.
Официально завершился очередной этап украинского избирательного цикла, и все внимание общественности переключилось с избирательных участков на Центральную избирательную комиссию, где ведется обработка протоколов. Важность этих досрочных парламентских выборов сложно переоценить, поскольку они были призваны завершить процедуру перезагрузки высших органов власти и определить новые политические конфигурации в стане.
Несмотря на глубокий подтекст события, волеизъявление не вызвало большого общественного резонанса. Явка оказалась рекордно низкой для Украины, — 49,8%, — что, очевидно, связано со сложностями мобилизации электората в летний сезон. Выборы проходили по
Наиболее успешно выступила пропрезидентская партия «Слуга народа». Активные действия Владимира Зеленского на международной арене и особенно яркие перфомансы в регионах, где он не сдерживался в общении с чиновниками и проявил себя в качестве народного лидера, остановили проседание рейтинга и позволили достигнуть отметки порядка 43%. Уверенная победа позволяет возглавить процесс формирования парламентского большинства. В партии уже готовят почву для возможных переговоров с другими политическими силами. Одновременно в кулуарах «Слуги народа» не оставляют надежд на реализацию плана «А», в рамках которого они получат достаточный уровень поддержки для создания монокоалиции либо добора недостающего для большинства депутатов из числа
Предварительными результатами должны быть довольны в окружении Петра Порошенко. «Европейская солидарность» выжала максимум с учетом объективных обстоятельств и может претендовать на 8,5% голосов.
Партия музыканта сумела преодолеть избирательный барьер и гарантировать себе представительство в будущей Верховной Раде, а вот в каком количестве, пока остается открытым вопросом. Ожидаемый результат — ориентировочно 6,4%, что превращает партию в потенциального союзника «Слуги народа» в новом парламенте.
Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина» также сумели добиться приемлемого уровня поддержки в пределах 8% голосов. С учетом скромной парламентской избирательной кампании показатели довольно неплохие, и партия уже ищет всевозможные выходы на представителей «Слуги народа», чтобы убедить их в рациональности создания коалиции. В худшем случае партия останется за рамками формирования ключевой политической повестки страны, разделяя оппозиционную нишу с заклятыми конкурентами — «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Таким образом, предварительные итоги выборов подтвердили эффективность решения Владимира Зеленского и его окружения относительно необходимости их досрочного проведения. «Слуге народа» удалось не допустить вероятного падения рейтингов, получить лидирующую роль в Верховной Раде и создать условия для централизации рычагов формирования политической повестки страны в собственных руках.
Интрига сохраняется по поводу будущего парламентского большинства. Президент уже направил сигнал в сторону Святослава Вакарчука относительно своей готовности искать компромиссы. В основе гипотетического союза двух партий будет лежать коалиционное соглашение, которое должно закрепить превалирование позиций «Слуги народа», определить «красные линии» относительно важных вопросов государственного значения и сформировать четкие рамки взаимодействия политических сил. Стороны могут найти понимание в земельной реформе, антикоррупционной программе действий, снятия депутатской неприкосновенности. Проблемной темой для компромисса может стать урегулирования боевых действий на востоке страны. По всей видимости, в рядах «Голоса» занимают скептическую позицию по отношению к минскому процессу и для достижения компромисса команде Вакарчука придется проявить политическую гибкость.
Одним из возможных кандидатов на пост
Генерированные в основном «Батькивщиной», разговоры о коалиции этой партии со «Слугой народа» имеют под собой некоторые основания. Проблемой такого ситуативного союза могут стать политический амбиции Тимошенко.
Сам президент уже заявил про желание объединятся только с новыми силами. Тем самым он то ли продемонстрировал отказ от коалиции с Тимошенко, то ли заранее попытался ограничить ее переговорные позиции, отправив скрытный сигнал «максимальные уступки со стороны “Батькивщины” как основа союза».
В целом сохраняются возможности для трех конфигураций большинства. Остальные варианты развития событий выглядят невероятными, хотя украинский политический процесс не раз подтверждал свою репутацию непредсказуемости. Если «Слуге народа» не удастся сформировать коалицию, это повлечет за собой серьезное падение рейтингов партии и угрожает настоящим политическим кризисом, поэтому в команде ЗЕ приложат все усилия, чтобы не допустить наиболее деструктивного сценария.
Антон Найчук