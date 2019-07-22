Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
18:56 (мск), источник: Forbes

Разочарования и надежды: каким будет расклад сил в новом парламенте Украины

Предварительные итоги украинских парламентских выборов уже позволяют политологам делать прогнозы о контурах возможных политических коалиций.

Источник: РИА "Новости"

Официально завершился очередной этап украинского избирательного цикла, и все внимание общественности переключилось с избирательных участков на Центральную избирательную комиссию, где ведется обработка протоколов. Важность этих досрочных парламентских выборов сложно переоценить, поскольку они были призваны завершить процедуру перезагрузки высших органов власти и определить новые политические конфигурации в стане.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец

Несмотря на глубокий подтекст события, волеизъявление не вызвало большого общественного резонанса. Явка оказалась рекордно низкой для Украины, — 49,8%, — что, очевидно, связано со сложностями мобилизации электората в летний сезон. Выборы проходили по мажоритарно-пропорциональной системе, а потому интрига по поводу окончательного состава парламента сохраняется до финальных результатов в одномандатных округах. Однако в процессе подведения итогов голосования уже сформировался пул из пяти политических партий, проходящих в Верховную Раду нового созыва.

Наиболее успешно выступила пропрезидентская партия «Слуга народа». Активные действия Владимира Зеленского на международной арене и особенно яркие перфомансы в регионах, где он не сдерживался в общении с чиновниками и проявил себя в качестве народного лидера, остановили проседание рейтинга и позволили достигнуть отметки порядка 43%. Уверенная победа позволяет возглавить процесс формирования парламентского большинства. В партии уже готовят почву для возможных переговоров с другими политическими силами. Одновременно в кулуарах «Слуги народа» не оставляют надежд на реализацию плана «А», в рамках которого они получат достаточный уровень поддержки для создания монокоалиции либо добора недостающего для большинства депутатов из числа мажоритарщиков-самовыдвиженцев. Реализация сценария возможна, поскольку остается 115 округов, где у кандидатов от партии есть шансы победить. Кстати, одним из сюрпризов парламентской кампании может стать неожиданно громкий успех «Слуги народа» не только по спискам, но и по мажоритарке, который внесет коррекции в контуры кадрового состава нового парламента.

Источник: Reuters

Предварительными результатами должны быть довольны в окружении Петра Порошенко. «Европейская солидарность» выжала максимум с учетом объективных обстоятельств и может претендовать на 8,5% голосов.

Лично для экс-президента своеобразный триумф состоит в том, что ему удалось опередить прямого конкурента, играющего на том же электоральном поле — Святослава Вакарчука и его «Голос».
Новость
«Оппозиционная платформа» не готова входить в коалицию со «Слугой народа»

Партия музыканта сумела преодолеть избирательный барьер и гарантировать себе представительство в будущей Верховной Раде, а вот в каком количестве, пока остается открытым вопросом. Ожидаемый результат — ориентировочно 6,4%, что превращает партию в потенциального союзника «Слуги народа» в новом парламенте.

Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина» также сумели добиться приемлемого уровня поддержки в пределах 8% голосов. С учетом скромной парламентской избирательной кампании показатели довольно неплохие, и партия уже ищет всевозможные выходы на представителей «Слуги народа», чтобы убедить их в рациональности создания коалиции. В худшем случае партия останется за рамками формирования ключевой политической повестки страны, разделяя оппозиционную нишу с заклятыми конкурентами — «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Несмотря на второе место, «ОП-ЗЖ» менее всех удовлетворена результатом голосования. Все попытки консолидировать вокруг себя электорат юго-востока страны материализовались в результат на уровне 12,5%, что не соответствует амбициям Виктора Медведчука и его команды.

Таким образом, предварительные итоги выборов подтвердили эффективность решения Владимира Зеленского и его окружения относительно необходимости их досрочного проведения. «Слуге народа» удалось не допустить вероятного падения рейтингов, получить лидирующую роль в Верховной Раде и создать условия для централизации рычагов формирования политической повестки страны в собственных руках.

Новость
Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде

Интрига сохраняется по поводу будущего парламентского большинства. Президент уже направил сигнал в сторону Святослава Вакарчука относительно своей готовности искать компромиссы. В основе гипотетического союза двух партий будет лежать коалиционное соглашение, которое должно закрепить превалирование позиций «Слуги народа», определить «красные линии» относительно важных вопросов государственного значения и сформировать четкие рамки взаимодействия политических сил. Стороны могут найти понимание в земельной реформе, антикоррупционной программе действий, снятия депутатской неприкосновенности. Проблемной темой для компромисса может стать урегулирования боевых действий на востоке страны. По всей видимости, в рядах «Голоса» занимают скептическую позицию по отношению к минскому процессу и для достижения компромисса команде Вакарчука придется проявить политическую гибкость.

Источник: AP 2019

Одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра в такой формации большинства станет нынешний секретарь РНБО Александр Данилюк, имеющий позитивные отзывы в рядах западных политических элит, на которые ориентируется «Голос», и достаточный уровень поддержки у Зеленского. Слухи связывают высокий пост и с экономистом Олегом Устенко, который не имеет большого политического опыта, но консультировал Зеленского еще перед президентской кампанией. Юрий Витренко также расценивается как потенциальный кандидат, но связь с «Нафтогазом» делает его немного токсичным для общественности.

Генерированные в основном «Батькивщиной», разговоры о коалиции этой партии со «Слугой народа» имеют под собой некоторые основания. Проблемой такого ситуативного союза могут стать политический амбиции Тимошенко.

Даже если она откажется от ключевой цели, — получить пост премьер-министра в новом правительстве, — лидер «Батькивщины» способна стать «серым кардиналом» гипотетического большинства и вести в кулуарах собственную линию политики, что не может не вызвать опасений со стороны команды ЗЕ.
Новость
Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Сам президент уже заявил про желание объединятся только с новыми силами. Тем самым он то ли продемонстрировал отказ от коалиции с Тимошенко, то ли заранее попытался ограничить ее переговорные позиции, отправив скрытный сигнал «максимальные уступки со стороны “Батькивщины” как основа союза».

В целом сохраняются возможности для трех конфигураций большинства. Остальные варианты развития событий выглядят невероятными, хотя украинский политический процесс не раз подтверждал свою репутацию непредсказуемости. Если «Слуге народа» не удастся сформировать коалицию, это повлечет за собой серьезное падение рейтингов партии и угрожает настоящим политическим кризисом, поэтому в команде ЗЕ приложат все усилия, чтобы не допустить наиболее деструктивного сценария.

Антон Найчук

 Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes
Правда и вымысел о сбитом «Боинге». Что стало понятно через 5 лет после катастрофы
Минфин захотел вернуть деньги на ликвидацию ЧС под Иркутском
Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад
Руководство «Вертолетов России» накормят за 12 млн рублей
Хватит на 794 «Доширака»: у россиян стало больше свободных денег
В сети появился самый короткий тест на IQ
Играющий в РФ канадец был удивлен поведением местных хоккеистов
«Шпаргалку» группы Metallica с текстом песни Цоя показали в Сети
Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
Подлодку «Минерва» нашли полвека спустя Уже никто этого не ждал.
Авто
В России появился новый 7-местный кроссовер Марка Mitsubishi опубликовала прайс-листы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Кино
Добронравов с сыновьями и Пегова снимаются вместе: первые кадры Лирическая комедия «От печали до радости» станет первым совместным проектом для династии Добронравовых
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Популярные темы на «Детях»
Про свадьбу 128
отпуск это маленькая жизнь 120
Игрушка для взрослых 100
Вы бы согласились? 92
Леди
Шарапова, Киркоров и другие высокие российские знаменитости Рассказываем о высоких российских знаменитостях и о том, какую роль эта природная данность сыграла в их карьере и жизни.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь