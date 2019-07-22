Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здесь был викингСамые невероятные места, где жили наши предки
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
22Республика строгого режима
19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Беглого российского оружейного магната связали с британскими властями

Бизнесмен Александр Темерко, имевший тесные связи с Минобороны России и силовыми структурами в 1990-х годах, пожертвовал британским консерваторам более миллиона фунтов стерлингов за последние восемь лет. Об этом пишет Reuters.

Источник: AP 2019

По данным агентства, в серии интервью он тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, который является членом правящей Консервативной партии, а также фаворитом в борьбе за пост премьер-министра королевства. Подробности о прошлых связях Темерко, а также о его пожертвованиях британским консерваторам стали известны на фоне опасений, высказанных некоторыми парламентариями из-за якобы возможного вмешательства России в демократические процессы в Великобритании.

Новость
Королеву Британии из-за «брексита» хотят втянуть в политику. Такого не было 88 лет

В партии консерваторов сообщили, что все пожертвования в ее адрес надлежащим образом декларируются. В пресс-службе Бориса Джонсона на просьбы прокомментировать информацию, обнародованную Reuters, не ответили. Однако агентство отмечает, что он не зарегистрирован как получатель пожертвований от Темерко.

Между тем в таком статусе зарегистрирован один из руководителей политической кампании Джонсона — Джеймс Уортон. Он получил от Темерко 25 тысяч фунтов в 2013—2015 годах. Уортон является платным консультантом в британской энергетической компании Aquind Ltd, которую возглавляет бизнесмен.

Темерко прибыл в Великобританию в 2005 году. Он заявил, что покинул Россию из-за политически мотивированного дела нефтяной компании ЮКОС, в которой был членом правления. Российская сторона обвинила его в мошенничестве, однако Темерко все обвинения отверг. Он также отрицает какие-либо связи с российскими спецслужбами, заявляя, что для властей России является персоной нон грата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен никак не связан с Кремлем.

Читайте также
 Путин назвал причину для отказа от президентства
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь
Минфин захотел вернуть деньги на ликвидацию ЧС под Иркутском
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
В Югре пресекли деятельность организации «Домой в СССР»
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
В сети появился самый короткий тест на IQ
Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад
Автотрассу М11 предложили назвать «За шавермой/За шаурмой»
Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
Подлодку «Минерва» нашли полвека спустя Уже никто этого не ждал.
Авто
В России появился новый 7-местный кроссовер Марка Mitsubishi опубликовала прайс-листы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Кино
Добронравов с сыновьями и Пегова снимаются вместе: первые кадры Лирическая комедия «От печали до радости» станет первым совместным проектом для династии Добронравовых
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Звездные отцы и дети, похожие друг на друга как две капли воды Одни из них становятся похожи на своих знаменитых отцов с возрастом, а другие сразу родились их копиями. Листайте галерею и удивляйтесь
Леди
Шарапова, Киркоров и другие высокие российские знаменитости Рассказываем о высоких российских знаменитостях и о том, какую роль эта природная данность сыграла в их карьере и жизни.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь