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21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Российское руководство никогда не ставило вопрос о продаже Республики Карелия Финляндии. Об этом изданию РБК заявил бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис.

Источник: РИА "Новости"

«Никогда такого быть не могло», — сказал он.

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О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало над этой темой «за закрытыми дверями».

Кроме того, по словам Федорова, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью. В перечень, помимо Карелии, вошли Курильские острова, Калининградская область и Пыталовский район Псковской области, который до 2007 года был объектом территориальных претензий со стороны Латвии.

Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с РБК отметил «несколько эпатажный» характер Федорова и добавил, что тема продажи Карелии могла обсуждаться в МИД только в рабочем режиме, но ни о какой продаже речи не было. «И официально этот вопрос никак не ставился», — подчеркнул он.

Информация о переговорах о возможной продаже части республики финнам циркулировала в прессе еще в 2007 году. Тогда сообщалось, что Хельсинки отказался от сделки, посчитав, что восстановление региона будет непосильным для экономики страны.

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