Минобороны РФ: корейские самолеты не открывали предупредительный огонь

Минобороны объяснило, что два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря в районе острова Токто (Такэсима), который является спорной территорий — на него претендует Япония и Южная Корея. В тот момент, когда ТУ-95МС пролетали на удалении более 25 км от островов, к ним подлетели F-16. Они стали пересекать курс российских бомбардировщиков, выпустили тепловые ловушки и улетели.
«Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются РФ, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», — заявило Минобороны.
Ранее AP со ссылкой на анонимного представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи сообщило, что самолеты этой страны открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство. Минобороны Южной Кореи собирается вызвать представителей посольств России, чтобы выразить протест.
Правительство Японии уже выразило протест Сеулу и Москве из-за инцидента в районе спорных островов.