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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ: корейские самолеты не открывали предупредительный огонь

Бомбардировщики Южной Кореи не открывали предупредительный огонь по российским военным самолетам над Японским морем, сообщило Минобороны. «Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать», — заявили в министерстве.

Минобороны объяснило, что два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря в районе острова Токто (Такэсима), который является спорной территорий — на него претендует Япония и Южная Корея. В тот момент, когда ТУ-95МС пролетали на удалении более 25 км от островов, к ним подлетели F-16. Они стали пересекать курс российских бомбардировщиков, выпустили тепловые ловушки и улетели.

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«Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются РФ, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», — заявило Минобороны.

Ранее AP со ссылкой на анонимного представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи сообщило, что самолеты этой страны открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство. Минобороны Южной Кореи собирается вызвать представителей посольств России, чтобы выразить протест.

Правительство Японии уже выразило протест Сеулу и Москве из-за инцидента в районе спорных островов.

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