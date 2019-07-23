Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не всё в домКакие сувениры не стоит везти из отпуска
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
22Республика строгого режима
13:25 (мск), источник: РИА Новости

Совфед внес проект о пользовании e-mail идентифицированными пользователями

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенаторы внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Источник: Reuters

Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Новость
На изоляцию интернета в России хотят потратить 20 млрд рублей. Зачем? Это «новый железный занавес»?

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.

Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

 Инцидент с самолетом в Японском море: появились первые комментарии
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию
СК сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря
Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в Россию
Летевший в Москву самолет вернулся в Анталью
Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами
Не всё в дом. Какие сувениры не стоит везти из отпуска
В Благовещенске из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу полигона «Шиес»
Здоровье
10 продуктов, которые помогут пережить похмелье Пить вредно, но практически каждый время от времени это делает.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Кроссовер Kia Seltos — «Крете» придётся потесниться Мы протестировали горячую корейскую новинку, которая появится и на российском рынке
Кино
Муравьева, Шпица, Гузеева: открытие кинофестиваля в Ессентуках Смотр «Хрустальный источникъ» посетили не только отечественные знаменитости, но и легенда французского кино Пьер Ришар
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Почему во Франции не существует «детского» питания Если хоть раз переживали, правильно ли воспитываете ребенка — почитайте, как поступают родители в других странах со своими детьми
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь