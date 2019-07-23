Совфед внес проект о пользовании e-mail идентифицированными пользователями

Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.
Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.
Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.