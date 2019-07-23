Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здесь был викингСамые невероятные места, где жили наши предки
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
10Столицу США затопило
12:18 (мск), источник: Интерфакс

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Источник: РИА "Новости"

В базе будут содержаться паспортные данные российских граждан, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, а также информация о семейном положении, родственных связях и «иные сведения о физическом лице».

Новость
Биометрия вытесняет пароли

Предоставлять эти данные будут МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.

В пояснительной записке сказано, что сейчас в России нет централизованного информационного ресурса, который позволил бы получить полные и достоверные сведения о физическом лице, столь необходимые, в частности, налоговым органам. По мысли правительства, создание единой базы обеспечит «переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов».

Читайте также
Минобороны обвинило Сеул в создании угрозы российским самолетам
Летевший в Москву самолет вернулся в Анталью
СМИ: весь экипаж глубоководной станции мог эвакуироваться
Из-за смога в Сибири появились «города-призраки» (фото)
Британскую студентку не пустили на рейс из-за фото в паспорте
В Благовещенске из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Lada Vesta в новом кузове (первые рендеры) Lada Vesta сейчас является одним из лидеров на российском автомобильном рынке — модель уверенно занимает второе место по продажам, проигрывая только более дешевой Lada Granta
Кино
Муравьева, Шпица, Гузеева: открытие кинофестиваля в Ессентуках Смотр «Хрустальный источникъ» посетили не только отечественные знаменитости, но и легенда французского кино Пьер Ришар
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Горшок по свистку и еще 7 странных методов воспитания Если хоть раз переживали, правильно ли воспитываете ребенка — почитайте, как поступают родители в других странах со своими детьми
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь