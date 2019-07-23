Правительство предложило создать единую базу данных россиян

В базе будут содержаться паспортные данные российских граждан, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, а также информация о семейном положении, родственных связях и «иные сведения о физическом лице».
Предоставлять эти данные будут МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.
В пояснительной записке сказано, что сейчас в России нет централизованного информационного ресурса, который позволил бы получить полные и достоверные сведения о физическом лице, столь необходимые, в частности, налоговым органам. По мысли правительства, создание единой базы обеспечит «переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов».