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14:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Борис Джонсон избран главой консерваторов. Он станет новым премьером Британии

Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании он выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта. Это означает, что в среду Джонсон будет объявлен новым премьер-министром Великобритании.

Источник: AP 2019

Он сменит на этом посту Терезу Мэй, которая, согласно принятой процедуре, в среду представит королеве прошение об отставке.

Новый лидер тори был выбран в результате голосования, в котором приняли участие примерно 160 тыс. членов партии.

Борис Джонсон изначально считался безусловным фаворитом, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве.

В борьбе за пост главы партии первоочередное внимание уделялось отношению кандидатов к «брекситу».

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Джереми Хант заявлял, что «брексит» не может быть реализован без договора, и при необходимости его можно перенести и на более поздний срок.

Джонсон, в прошлом занимавший пост мэра Лондона, настаивает на выходе из ЕС 31 октября, даже если Британии не удастся договориться с Евросоюзом о его условиях.

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Готовность к «жесткому брекситу»

Джонсон демонстрирует готовность к жесткому «брекситу» и уже посоветовал членам кабинета с этим смириться.

Брюсселю остается лишь гадать, действительно ли новый премьер решится на выход из ЕС без договора, или же его бескомпромиссная позиция — это давление на ЕС в надежде заставить его вновь сесть за стол переговоров.

Ранее министр финансов Филип Хэммонд, министр юстиции Дэвид Гок и министр международного развития Рори Стюарт заявили о несогласии с позицией Джонсона и сообщили, что уйдут в отставку в случае его избрания.

В правительстве, так или иначе, ожидаются серьезные перестановки.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.

В итоге 7 июня Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии.

Во вторник Тереза Мэй примет участие в последнем заседании парламента в качестве премьера, которое пройдет в форме вопросов к премьер-министру.

Справка
«Брексит»: 29 марта он не случился. Что будет дальше?Британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.
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