16:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Бомбардировщики России и КНР создали турбулентность на Востоке
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Как заявили власти Южной Кореи, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в 9:01 утра по корейскому времени нарушил опознавательную зону корейской ПВО, а в 9:09 вошел в воздушное пространство Южной Кореи. В 9:12 он покинул его, а в 9:15 вышел и из опознавательной зоны. Затем, в 9:28, он вернулся в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а в 9:33 повторно нарушил воздушное пространство страны, покинув его через четыре минуты. Поднятые по тревоге южнокорейские истребители KF-16 выпустили в сторону российского самолета 20 сигнальных ракет и сделали 80 и 280 выстрелов в ходе первого и второго нарушения.
Версия Минобороны РФ расходится с южнокорейской. «По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи», — заявили в ведомстве. Там также добавили, что никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — сказали в Минобороны. Что же касается зоны опознавания ПВО, то «подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам».
Также в российском ведомстве подтвердили, что полеты российской дальней авиации в этом районе проводились в рамках первого
С китайской стороны в патрулировании приняли участие два бомбардировщика H-6 (улучшенная версия советского Ту-16 разработки 1950-х годов), способных нести ядерное оружие. Они, по данным южнокорейской разведки, также зашли в зону опознавания ПВО Южной Кореи, но воздушного пространства страны не нарушали.
Российские самолеты пролетели вблизи островов Токто (Такэсима),
Сразу после Южной Кореи претензии Москве и Сеулу предъявил Токио, также претендующий на острова. «Острова Такэсима — это наша территория, — заявил глава МИД страны Таро Коно.— Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении». В Сеуле претензии отвергли. «Согласно международному праву, Токто исторически и географически являются нашей исконной территорией, поэтому мы не можем принять высказывания японской стороны», — сообщили в МИД Южной Кореи.
Михаил Коростиков