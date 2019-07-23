Профильный комитет Госдумы раскритиковал законопроект Клишаса об электронной почте

«<…> обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки», — передаёт слова Левина пресс-служба комитета.
По его словам, предлагаемый законопроект также «ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона».
«Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг», — заключил Левин.
Утром 23 июля сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты в России. Позднее инициативу прокомментировали в Mail.ru Group, назвав законопроект «неуместным и избыточным».