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17:59 (мск), источник: RNS

Профильный комитет Госдумы раскритиковал законопроект Клишаса об электронной почте

Внесённый сенаторами законопроект по идентификации пользователей электронной почты может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Источник: Reuters

«<…> обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки», — передаёт слова Левина пресс-служба комитета.

По его словам, предлагаемый законопроект также «ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона».

«Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг», — заключил Левин.

Утром 23 июля сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты в России. Позднее инициативу прокомментировали в Mail.ru Group, назвав законопроект «неуместным и избыточным».

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