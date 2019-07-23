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18:58 (мск), источник: RTVi

Черногория завершила интеграцию в НАТО

Черногория официально завершила интеграцию в НАТО. Об этом написали 23 июля в твиттере Министерства обороны Черногории.

Источник: Министерство обороны Черногории

Совместную декларацию подписали Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Андре Ланата и начальник генерального штаба армии Черногории Драгутин Дакич.

Процесс присоединения к альянсу страна начала в 2014 году на фоне обострения отношений России с Украиной. В декабре 2015 года Черногория получила статус наблюдателя на заседаниях НАТО, а в июня 2017 года официально вступила в альянс. Страна стала 29-м членом НАТО.

В Кремле оценили вступление Черногории в НАТО как продолжение экспансии альянса на восток, что ставит под угрозу российскую безопасность. МИД России отмечал, что черногорская сторона намеренно разжигает «антироссийскую истерию».

Власти Черногории обвиняли Россию в том, что страна вмешивается во внутреннюю политику страны и поддерживает оппозицию, которая выступает против присоединения к НАТО.

В мае 2019 года суд в Черногории признал двух россиян виновными в организации попытки переворота, чтобы не допустить вступление страны в Североатлантический альянс. Его планировали провести в 2016 году в день парламентских выборов. Россиян заочно приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Журналисты-расследователи из The Insider и Bellingcat утверждали, что осужденные россияне были связаны с ГРУ и российским минобороны. Россия свою причастность к попытке переворота отрицала.

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