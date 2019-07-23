Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не всё в домКакие сувениры не стоит везти из отпуска
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
19:48 (мск), источник: Ведомости

Директор ФБР заявил о планах России вмешиваться в выборы США вопреки санкциям

Россия намерена вмешиваться в американские выборы, невзирая на санкции. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в юридическом комитете Сената, передает Reuters.

Источник: FBI
Русские имеют абсолютно четкое намерение пытаться вмешиваться в наши выборы.
Кристофер Рэй
директор ФБР
Новость
Гей, аферист, друг Трампа: кто вводит санкции против Москвы

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет, задал ему уточняющий вопрос: «То есть все, что мы сделали в отношении России, недостаточно их сдержало? Несмотря на все санкции и все разговоры, они по-прежнему имеют такие намерения?» «Да. На мой взгляд, раз они не прекратили, значит, их не удалось сдержать в достаточной мере», — ответил Рэй.

24 июля показания юридическому комитету Сената даст Роберт Мюллер, бывший спецпрокурор США, который проводил расследование вмешательства в американские выборы.

Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа или сам Трамп вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

В 2020 г. в США пройдут выборы президента.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Новые санкции США
16 июляДепутаты предложили позволить россиянам под санкциями переводить судебные споры в Россию
15 июля«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
12 июляВ конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Следите за развитием темы Russiagate
 Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
Полиция задержала положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
Российский боксер умер в США после полученных в бою травм
Восстановлена хронология исчезновения президента Туркменистана
Российско-китайское патрулирование вызвало международный скандал
Как выглядит город в Шотландии, где живут 20 человек (фото)
В Благовещенске из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Не всё в дом. Какие сувениры не стоит везти из отпуска
Здоровье
8 привычек, которые помогут похудеть во сне «Похудение во сне» звучит как рекламный слоган, хотя это нормальный физиологический процесс. Главное — «включить» его. Для этого нужно лишь обзавестись парой новых привычек.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Кроссовер Kia Seltos — «Крете» придётся потесниться Мы протестировали горячую корейскую новинку, которая появится и на российском рынке
Кино
Звезда «Холостяка» сыграла актрису фильмов «для взрослых» Снежана Самохина снялась в новом провокационном проекте Тины Канделаки
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Почему во Франции не существует «детского» питания Если хоть раз переживали, правильно ли воспитываете ребенка — почитайте, как поступают родители в других странах со своими детьми
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь