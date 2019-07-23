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23 июля, источник: Ведомости

Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».

Источник: Reuters

Он отметил, что принял такое решение из-за постоянной слежки, которая была организована за ним в России. Боровой пояснил, что несколько лет назад за ним регулярно следовал некий автомобиль. Он попросил сотрудников службы безопасности проверить информацию о возможной слежке, они ее подтвердили.

Опасаясь за свою безопасность, в декабре 2014 г. Боровой переехал в Лос-Анджелес. «А в 2015 году убили Борю Немцова. Поэтому когда сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища», — заявил политик. Он отметил, что в случае получения убежища не сможет ездить в Россию в течение нескольких лет. Боровой также добавил, что ему придется устроиться на работу в ближайшее время: он мог бы читать лекции или начать свой бизнес.

Боровой в 1990—1992 гг. был президентом Российской товарно-сырьевой биржи. Тогда же он основал Партию экономической свободы. В 1993 г. впервые была избрана в Госдуму член его партии, общественный деятель Ирина Хакамада. В 2004 г. она баллотировалась в президенты России. Сам Боровой избирался депутатом Госдумы второго созыва (1995−2000 гг.).

Вернуться в политику он попытался в 2013 г., когда вместе с диссидентом и публицистом Валерией Новодворской зарегистрировал оргкомитет партии «Западный выбор». Новодворская скончалась в 2014 г., их совместный партийный проект реализован не был.

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