В Донецкую область перебросили спецназ из-за беспорядков при подсчете голосов

«Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — отметило ведомство.
Напомним, что Донецкая область лидировала по количеству нарушений во время проведения выборов в Верховную раду Украины. В день выборов к 12:00 из этого региона поступило 87 жалоб.
Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Явка составила 49,84%. По результатам обработки 97,05% протоколов больше всего голосов получила партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,13%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука (13,04%), на третьем — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%).
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