Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что госбюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля по делу о земельных махинациях. Кличко не стал отрицать вызов на опрос, но написал в Facebook, что, будучи мэром украинской столицы, действовал всегда только в правовом поле.
По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Это «дело» лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта.
Виталий Кличкоглава городской государственной администрации Киева
Кличко был избран мэром Киева в 2014 г., он выдвигался от партии «Украинский демократический альянс за реформы».