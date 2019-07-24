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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта история фотографии охранника Путина с пулеметом в одной руке

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал «Комсомольской правде» о фотографии, на которой он, в то время военнослужащий, запечатлен с Владимиром Путиным.

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Снимок был сделан в 1999 году в Дагестане, на нем Бабушкин одной рукой удерживает висящий на плече пулемет, а тогдашний премьер-министр Путин переговаривается с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым.

«Хорошая фотография. Она такая живая, там никто не позировал», — вспоминает Бабушкин.

По его словам, фотография относится к событиям августа 1999 года, когда премьер-министр Путин прибыл в село Ботлих Ботлихского района Дагестана. Именно с вторжения боевиков в этот район началась вторая чеченская кампания.

Бабушкин рассказал, что он прилетел туда в составе передовой группы. Он добавил, что этот кадр ему очень дорог, и пообещал повесить эту фотографию в своем кабинете.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. 5 июня 2019 года. | Источник: Пресс-служба Президента России
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Игорь Бабушкин стал врио губернатора Астраханской области в июне текущего года, до этого в течение девяти месяцев был заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В полпредство перешел из Федерального агентства по управлению госимуществом, где работал с января 2013-го. Его военная карьера длилась с 1992 по 2012 год: он служил в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. Имеет звание полковника, награжден Орденом Мужества.

В последние годы в России руководителями нескольких регионов были назначены бывшие сотрудники охраны Владимира Путина. Это выходцы из Федеральной службы охраны Алексей Дюмин (ныне губернатор Тульской области), Дмитрий Миронов (глава Ярославской области), Евгений Зиничев (был врио губернатора Калининградской области, сейчас — глава МЧС России) и Сергей Морозов, руководивший Астраханской областью до назначения Бабушкина.

У врио губернатора Астрахани Игоря Бабушкина появился сайт в интернете. Региональные политологи считают его положение на выборах не безнадежным
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