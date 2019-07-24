Россия исключила извинения перед Сеулом в связи с действиям своих летчиков

Он заявил, что опубликованные южнокорейскими СМИ данные о якобы принесенных исполняющим обязанности военного атташе извинениях не соответствуют действительности. Он еще раз подчеркнул, что российская сторона официальных извинений не приносила.
Ранее в Корее со ссылкой на представителя южнокорейского президента Юн До Хан сообщали, что российская сторона «выразила глубокое сожаление» в связи с инцидентом, который произошел вследствие «технической ошибки». По его словам, сожаление было передано Минобороны РК военным атташе России в Сеуле.
Во вторник, 23 июля, Корея выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства. Якобы имевшее место нарушение произошло в районе островов Лианкур в Японском море, принадлежность которых Корее оспаривает Япония. В связи с этим Токио также выразил свой протест.
Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство ни Южной Кореи, ни Японии. В Минобороны РФ также опровергли заявления Сеула о якобы сделанных корейскими истребителями предупредительных выстрелах.
Российские летчики осуществляли патрулирование совместно с китайскими коллегами. В Минобороны КНР также подчеркнули, что пилоты обеих стран действовали в полном соответствии с международными законами,.