Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что не оправдывал Трампа

Мюллер назвал неверными утверждения о том, будто бы по результатам расследования он оправдал Трампа. По его словам, он не имел на это полномочий. В итоговом докладе он объявил, что подтвердить существование сговора штаба Трампа с Москвой ему не удалось, однако попытки вмешательства в выборы со стороны России имели место.
Комментируя появление бывшего спецпрокурора в Конгрессе, Трамп опубликовал несколько твитов о том, что назначение Мюллера спецпрокурором было неправильным, что расследовать надо было действия демократов и «мошенницы-Хиллари» (Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах — ИФ) и что никакого сговора и попыток препятствовать правосудию с его стороны не было.
По словам Мюллера, его расследование проводилось беспристрастно и справедливо и в нем участвовали люди с репутацией высшей пробы.
Позвольте мне еще вот что сказать. За всю мою карьеру я видел некоторое число посягательств на нашу демократию. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы стало одним из наиболее серьезных.
Роберт Мюллербывший спецпрокурор США
Кроме того, Мюллер предупредил, что не будет отвечать на вопросы конгрессменов о расследовании в отношении России, которое ФБР начало еще во время президентства Барака Обамы, и на вопросы о досье на Трампа, которое составил бывший агент британской разведки Кристофер Стил.
24 июля Мюллер должен дать показания перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса. Минюст потребовал, чтобы он не разглашал конгрессменам ничего, что бы не входило в обнародованный доклад по итогам расследования.
Расследование Мюллера завершилось в апреле 2019 года. В конце мая он сообщил, что управление спецпрокурора будет расформировано, а он сам уйдет в отставку.