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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Джонсон стал премьером Британии

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра.

Источник: Reuters

Ранее нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета Вторая. В соответствии с протоколом она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

Фотографию королевы, одетой в голубое платье, и Джонсона, в поклоне пожимающего руку Елизаветы Второй, опубликовал Букингемский дворец.

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В настоящий момент Джонсон находится в официальной резиденции, где выступит с первым заявлением в новом качестве. После этого нового премьера ждет брифинг по вопросам безопасности, также в среду вечером он начнет назначать министров правительства.

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Ранее бывший премьер Тереза Мэй заявила, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС.

Накануне Джонсон объявил одним из приоритетов Brexit до 31 октября.

ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условиях «развода», а также декларацию о структуре будущего партнерства.

Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашения грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет.

В результате ЕС пошел на перенос даты Brexit — не позднее конца октября нынешнего года.

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