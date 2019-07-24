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18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

«Трамп, знающий латынь»

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии. Это означает, что теперь он сменяет на посту премьер-министра страны Терезу Мэй.

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Как складывалась карьера одного из самых ярких британских политиков — в фотогалерее «Ъ».

Reuters
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Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. По линии отца он приходится родственником британским монархам, по материнской — имеет российские корни. Некоторое время семья Джонсонов жила в Нью-Йорке, потом отец, известный литератор Стэнли Джонсон, был избран в Европейский парламент от Консервативной партии. Юный Борис жил то в Англии, то в Бельгии

Reuters
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Позже Джонсон-старший перешел на работу в Еврокомиссию, а его сын отправился в самую знаменитую из английских частных школ — Итон. После Итона был Оксфорд, а после Оксфорда — работа в главной британской газете — The Times. В 1988 году ему пришлось оставить The Times. Выяснилось, что в одной из своих статей он выдумал цитату, приписав ее известному ученому. Позже он работал в The Daily Telegraph в Брюсселе, сотрудничал с газетой The European Community, печатался в журнале The Spectator

Reuters
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В 2001 году он был избран в Палату общин британского парламента. В 2003-м назначен председателем Консервативной партии, в 2004-м стал теневым министром культуры. В 2007 году Борис Джонсон выставил свою кандидатуру на выборы мэра Лондона. Будучи кандидатом в мэры, призывал голосовать за него, обещая: «У вашей жены увеличится грудь, а ваши шансы водить BMW M3 возрастут!» Называл африканцев «негритятами с улыбками до ушей»

Reuters
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В мае 2008 года он выиграл выборы мэра Лондона, став первым консерватором на этом посту. Работа транспорта в городе была налажена, преступность сократилась на 20%. Борис Джонсон подготовил Лондон к Олимпиаде 2012 года. В том же 2012 году он вновь одержал победу на выборах мэра, а в 2015 году, сохранив за собой эту должность, вернулся в парламент и стал едва ли не самой заметной фигурой среди консерваторов

AP 2019
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В 2016 году он открыто выступил за выход страны из ЕС и сообщил, что намерен оставить пост мэра и потратить все силы на то, чтобы убедить избирателей проголосовать за выход из ЕС на референдуме. После голосования он отказался бороться за пост премьер-министра и возглавил МИД в правительстве Терезы Мэй

AP 2019
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За долгую журналистскую и политическую карьеру он успел наговорить очень много. Однажды он заявил, что 44-й президент США Барак Обама испытывает «неприязнь к Британской империи на уровне предков». Хиллари Клинтон он назвал «садистической медсестрой в сумасшедшем доме»

AP 2019
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Европейский союз он как-то сравнил с Третьим рейхом и написал сатирическое стихотворение со строками об эротических отношениях Реджепа Тайипа Эрдогана и козла. За яркие и неоднозначные высказывания Бориса Джонсона сравнивают с президентом США и называют «Трампом, знающим латынь»

AP 2019
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На посту главы МИД Борис Джонсон продолжил политику предыдущего кабинета в финансировании лагерей беженцев и выдаче грантов на учебу, бизнес и строительство инфраструктуры на местах, тем самым сокращая потоки беженцев с Ближнего Востока в Британию

Reuters
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На посту главы МИД Борис Джонсон продолжил политику предыдущего кабинета в финансировании лагерей беженцев и выдаче грантов на учебу, бизнес и строительство инфраструктуры на местах, тем самым сокращая потоки беженцев с Ближнего Востока в Британию

Reuters
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Его главным испытанием на посту министра иностранных дел стало отравление в Солсбери, которое, по мнению британской стороны, было совершено сотрудниками российской военной разведки

Reuters
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Несмотря на прежние высказывания Бориса Джонсона и проблемы с «Брекситом», министру удалось добиться поддержки британской точки зрения в мире, в первую очередь в Европе и в США. Демонстрацией этой поддержки в числе прочего стала высылка российских дипломатов из десятков стран мира

Reuters
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Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон часто передвигался по городу на велосипеде. Но после перехода в правительство британская полиция запретила ему этот вид транспорта по соображениям безопасности

Reuters
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На посту министра Борис Джонсон пробыл до середины 2018 года. В июле 2018-го он подал в отставку, заявив, что не может более поддерживать правительственную точку зрения по «Брекситу»

Reuters
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Еще в 2013 году, говоря о своих амбициях стать премьер-министром, Борис Джонсон сказал журналисту BBC: «Если мяч вдруг выпадет у кого-нибудь из рук, чего, разумеется, не случится, было бы очень здорово попробовать»

Справка
«Брексит»: 29 марта он не случился. Что будет дальше?Британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.
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