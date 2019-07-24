18:42 (мск), источник: Коммерсантъ
«Трамп, знающий латынь»
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии. Это означает, что теперь он сменяет на посту
Как складывалась карьера одного из самых ярких британских политиков — в фотогалерее «Ъ».
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. По линии отца он приходится родственником британским монархам, по материнской — имеет российские корни. Некоторое время семья Джонсонов жила в Нью-Йорке, потом отец, известный литератор Стэнли Джонсон, был избран в Европейский парламент от Консервативной партии. Юный Борис жил то в Англии, то в Бельгии
Позже Джонсон-старший перешел на работу в Еврокомиссию, а его сын отправился в самую знаменитую из английских частных школ — Итон. После Итона был Оксфорд, а после Оксфорда — работа в главной британской газете — The Times. В 1988 году ему пришлось оставить The Times. Выяснилось, что в одной из своих статей он выдумал цитату, приписав ее известному ученому. Позже он работал в The Daily Telegraph в Брюсселе, сотрудничал с газетой The European Community, печатался в журнале The Spectator
В 2001 году он был избран в Палату общин британского парламента. В 2003-м назначен председателем Консервативной партии, в 2004-м стал теневым министром культуры. В 2007 году Борис Джонсон выставил свою кандидатуру на выборы мэра Лондона. Будучи кандидатом в мэры, призывал голосовать за него, обещая: «У вашей жены увеличится грудь, а ваши шансы водить BMW M3 возрастут!» Называл африканцев «негритятами с улыбками до ушей»
В мае 2008 года он выиграл выборы мэра Лондона, став первым консерватором на этом посту. Работа транспорта в городе была налажена, преступность сократилась на 20%. Борис Джонсон подготовил Лондон к Олимпиаде 2012 года. В том же 2012 году он вновь одержал победу на выборах мэра, а в 2015 году, сохранив за собой эту должность, вернулся в парламент и стал едва ли не самой заметной фигурой среди консерваторов
В 2016 году он открыто выступил за выход страны из ЕС и сообщил, что намерен оставить пост мэра и потратить все силы на то, чтобы убедить избирателей проголосовать за выход из ЕС на референдуме. После голосования он отказался бороться за пост премьер-министра и возглавил МИД в правительстве Терезы Мэй
За долгую журналистскую и политическую карьеру он успел наговорить очень много. Однажды он заявил, что 44-й президент США Барак Обама испытывает «неприязнь к Британской империи на уровне предков». Хиллари Клинтон он назвал «садистической медсестрой в сумасшедшем доме»
Европейский союз он как-то сравнил с Третьим рейхом и написал сатирическое стихотворение со строками об эротических отношениях Реджепа Тайипа Эрдогана и козла. За яркие и неоднозначные высказывания Бориса Джонсона сравнивают с президентом США и называют «Трампом, знающим латынь»
На посту главы МИД Борис Джонсон продолжил политику предыдущего кабинета в финансировании лагерей беженцев и выдаче грантов на учебу, бизнес и строительство инфраструктуры на местах, тем самым сокращая потоки беженцев с Ближнего Востока в Британию
На посту главы МИД Борис Джонсон продолжил политику предыдущего кабинета в финансировании лагерей беженцев и выдаче грантов на учебу, бизнес и строительство инфраструктуры на местах, тем самым сокращая потоки беженцев с Ближнего Востока в Британию
Его главным испытанием на посту министра иностранных дел стало отравление в Солсбери, которое, по мнению британской стороны, было совершено сотрудниками российской военной разведки
Несмотря на прежние высказывания Бориса Джонсона и проблемы с «Брекситом», министру удалось добиться поддержки британской точки зрения в мире, в первую очередь в Европе и в США. Демонстрацией этой поддержки в числе прочего стала высылка российских дипломатов из десятков стран мира
Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон часто передвигался по городу на велосипеде. Но после перехода в правительство британская полиция запретила ему этот вид транспорта по соображениям безопасности
На посту министра Борис Джонсон пробыл до середины 2018 года. В июле 2018-го он подал в отставку, заявив, что не может более поддерживать правительственную точку зрения по «Брекситу»
Еще в 2013 году, говоря о своих амбициях стать премьер-министром, Борис Джонсон сказал журналисту BBC: «Если мяч вдруг выпадет у кого-нибудь из рук, чего, разумеется, не случится, было бы очень здорово попробовать»