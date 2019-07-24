19:33 (мск), источник: Интерфакс
Путин пожелал Борису Джонсону успехов на новом посту
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост
Как сообщила
В среду, 24 июля, королева Великобритании Елизавета II приняла Бориса Джонсона и, назначив его
Борису Джонсону 55 лет, он родился в
В 2016 году
После заявления Мэй об отставке Джонсон выиграл противостояние с нынешним главой МИД Великобритании Джереми Хантом и стал лидером Консервативной партии, а следовательно и премьером.