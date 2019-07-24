Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
19:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин встретился с опальным бывшим президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле. Об этом Путин сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин.

По его словам, Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности и ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова. «Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», — подчеркнул президент, заверив, что Москва настроена реализовать планы сотрудничества с Бишкеком.

Новость
Путин одобрил списание киргизского долга на $240 млн

Он добавил, что всегда открыт для контактов и действующими коллегами, и с теми, кто оставил высшие должностные обязанности.

Ранее 24 июля стало известно о планах Атамбаева «провести встречи с друзьями» в Москве, однако, с кем именно, не уточнялось. В российскую столицу экс-президент Киргизии прилетел на частном самолете. Вечером 25 июля он вернется в Бишкек.

27 июня киргизский парламент лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности, тем самым открыв возможность для начала его уголовного преследования.

После снятия неприкосновенности МВД страны трижды вызывал экс-главу государства на допросы, однако он отказался на них явиться.

Обвинения против Атамбаева выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект. В случае признания Атамбаева виновным ему может грозить пожизненный срок.

 Команда Зеленского высказалась о размене Крыма на Донбасс
Модель Playboy поделилась историей о пристрастии к водке
Умер актер Рутгер Хауэр
Пиво в России начнут продавать по новым правилам
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Для россиян ввели безвизовый режим еще в одну страну
Time повторил обложку с покорителями Луны, но без СССР и России
Девочка подарила тете открытку со странным пожеланием (фото)
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь