Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
14«Трамп, знающий латынь»
24 июля, источник: Интерфакс

Власти Малайзии не поверили выводам стран Запада о вине России в крушении MH17

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что западные страны заранее возложили на Россию ответственность за крушение над Украиной пассажирского самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Источник: AFP 2019

Это мнение он озвучил в документальном фильме «Призыв к справедливости», снятом журналистом Максом ван дер Верффом.

«Они (США, Нидерланды и Австралия — ИФ) не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это», — сказал малайзийский премьер, отвечая на вопрос журналиста.

Он полагает, что страны Запада заранее решили, что в трагедии виновата Россия.

Мохамад напомнил, что разбившийся лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании, на его борту, в том числе, были граждане этой страны. Поэтому логично было бы ожидать, что Малайзия примет участие в расследовании. Но в итоге она не была допущена к расследованию западных стран, удивился малайзийский премьер.

Новость
Как устроен черный ящик самолета. Все подробности

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В международную группу, ведущую расследование, входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Руководит группой представитель Нидерландов. В фильме Макса ван дер Верффа как Махатхир Мохамад, так и полковник малайзийской армии Мохамад Сакри настаивают, что Малайзия не была в полной мере допущена к расследованию. Последний, в частности, сообщил, что был вынужденно тайно поехать в Донбасс для осмотра места крушения вскоре после катастрофы, не получив разрешения официальных властей. А также, что не получил доступа к черным ящикам.

В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук». Затем они также сообщили, что ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Читайте также
Умер актер Рутгер Хауэр
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после паводка
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Time повторил «лунную» обложку 1968 года, но без СССР и России
Девочка подарила тете открытку со странным пожеланием (фото)
Австралию завалило снегом (фото)
Как в Швейцарии выдают кредиты по отрицательной ставке
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Невеста моего сына. Мне тоже впасть в истерику или забить? 646
Мамочки мои 393
Путь к Роковому Выстрелу – 4 266
Квартирный вопрос 239
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь