24 июля, источник: Интерфакс
Власти Малайзии не поверили выводам стран Запада о вине России в крушении MH17
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU —
Это мнение он озвучил в документальном фильме «Призыв к справедливости», снятом журналистом Максом ван дер Верффом.
«Они (США, Нидерланды и Австралия — ИФ) не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это», — сказал малайзийский премьер, отвечая на вопрос журналиста.
Мохамад напомнил, что разбившийся лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании, на его борту, в том числе, были граждане этой страны. Поэтому логично было бы ожидать, что Малайзия примет участие в расследовании. Но в итоге она не была допущена к расследованию западных стран, удивился малайзийский премьер.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам —
В международную группу, ведущую расследование, входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Руководит группой представитель Нидерландов. В фильме Макса ван дер Верффа как Махатхир Мохамад, так и полковник малайзийской армии Мохамад Сакри настаивают, что Малайзия не была в полной мере допущена к расследованию. Последний, в частности, сообщил, что был вынужденно тайно поехать в Донбасс для осмотра места крушения вскоре после катастрофы, не получив разрешения официальных властей. А также, что не получил доступа к черным ящикам.
В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук». Затем они также сообщили, что ракетная установка российской 53-й
19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.