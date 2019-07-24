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20:54 (мск), источник: Интерфакс

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

Источник: AP 2019

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — заявил президент на совещании с членами правительства.

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Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Тот ответил, что до вчерашнего дня это был заместитель губернатора и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

«Губернатор находится там, но вот юридически возглавлял председатель правительства», — пояснил Мутко.

«Ну, это неправильно, конечно. Это даже странновато. Ну, он возглавил уже?» — сказал на это Путин.

Мутко ответил утвердительно.

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