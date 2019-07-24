Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — заявил президент на совещании с членами правительства.
Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Тот ответил, что до вчерашнего дня это был заместитель губернатора и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
«Губернатор находится там, но вот юридически возглавлял председатель правительства», — пояснил Мутко.
«Ну, это неправильно, конечно. Это даже странновато. Ну, он возглавил уже?» — сказал на это Путин.
Мутко ответил утвердительно.