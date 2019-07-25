Мюллер обвинил Россию в намерении вмешаться в американские выборы 2020 года

Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей (избирательной. — Ред.) кампании.
Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, по его словам, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче.