Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
03:34 (мск), источник: ТАСС

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

ТАСС, 25 июля — Пуск был произведен в районе города Вонсан.

Источник: AP 2019

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 мск среды) и в 05:57 (23:57 мск среды) соответственно.

По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник из числа официальных лиц США сообщает, что как минимум в одном случае речь шла о запуске снаряда малой дальности.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
Умер актер Рутгер Хауэр
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Турция рассказала о состоянии расстрелянного дипломата
Малайзия: Запад заранее решил, что в деле MH17 виновата Россия
Девочка подарила тете открытку со странным пожеланием (фото)
Военные следователи возместили 8 млрд рублей ущерба от коррупции
Австралию завалило снегом (фото)
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь