03:34 (мск), источник: ТАСС
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
ТАСС, 25 июля — Пуск был произведен в районе города Вонсан.
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.
По его данным, пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 мск среды) и в 05:57 (23:57 мск среды) соответственно.
Агентство
Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции