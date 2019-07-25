02:25 (мск), источник: Ведомости
К российской оппозиции пришли с обысками и арестами
В среду вечером Симоновский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в ближайшие выходные
Обыск у Гудкова занял около двух часов, у политика изъяли компьютеры, смартфон и все портативные носители электронной информации.
На допрос к следователю в четверг также вызваны юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также
Днём в среду ГСУ сообщило, что возбудило уголовное дело в связи с протестной акцией, которую провели 14 июля у здания МГИК оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы: ст. 141 Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
По какой части ст. 141 возбуждено дело, ГСУ не уточнило. Если его фигурантам будет вменена угроза насилия (что в логике сообщения ГСУ), это может быть квалифицировано по ч. 2, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Протестовали у МГИК вот почему: окружные избиркомы выявили брак в подписных листах, не позволявший независимым кандидатам в Мосгордуму участвовать в выборах. Среди них муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова, Галямина и Дмитрий Гудков, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Жданов, члены «Яблока» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин. Всю прошлую неделю оппозиционеры продолжали не согласованные с мэрией акции на Трубной площади, а в субботу на проспекте Сахарова на согласованный митинг пришло 22 500 человек. Навальный на митинге предложил: если за неделю не регистрируют всех независимых кандидатов, прийти 27 июля к мэрии.
Оппозиционеры в среду днём говорили «Ведомостям», что готовы выйти в субботу к мэрии.
Очевидно, уголовное дело — акция запугивания. Мы хотим участвовать в выборах, нас не включают в бюллетень, а теперь говорят, что возбудили уголовное дело. Мы продолжим добиваться реализации наших прав.
Галямина тоже считает, что оппозиционеров пытаются запугать: «14 июля [председатель МГИК Валентин] Горбунов был на даче, МГИК не работал — непонятно, чьей работе мы могли воспрепятствовать».
Горбунов сказал «Ведомостям», что 14 июля его не было в здании МГИК, но во время избирательной кампании рабочие группы и члены комиссии работают в том числе по выходным: «Сроки сжатые, а итоги надо подвести».
Горбунов узнал об уголовном деле из СМИ и не в курсе, кто подал заявление: «Я считаю, что надо действовать в рамках закона. [Председатель ЦИК Элла] Памфилова сказала, что митинги — не форма политической работы, работать надо в правовом поле. Я могу только сказать, что митинг у МГИК был несанкционированным, а комментировать ответственность за это — дело правоохранительных органов».
Правда, 14 июля Горбунов говорил «Ведомостям», что в воскресенье МГИК не работает: «Они [оппозиционеры] с таким же успехом могли в воскресенье прийти на
Возбуждение дела скорее всего сценарий силовиков для запугивания протестующих, полагает близкий к мэрии человек, понятно, что на несанкционированном митинге 27 июля будут задержания.
В 2009 г.
Особенность ст. 141 УК в том, что реализации избирательных прав или работе избиркомов мешают в основном сотрудники исполнительной власти, но их к ответственности почти не привлекают, поясняет сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин: «Такие уголовные дела было заводить неприлично, и несколько лет назад похожая статья была введена в КоАП, и по ней привлекли несколько наблюдателей». Ситуация поставлена с ног на голову, уверен он: «Выступления были как раз в защиту избирательных прав, поэтому тут скорее комиссии препятствуют гражданам».
«Правоприменительной практики по ст. 141 почти нет, сложно сказать, кого по ней привлекают, мы не сталкивались, — комментирует руководитель Международной “Агоры” Павел Чиков. — Был случай в Подмосковье, напали на кандидатов, но уголовного дела добиться не удалось». Теперь же эту статью используют как политическую, продолжает Чиков: «Это вариант болотного дела 2012 г., только полегче, тогда была статья о массовых беспорядках». После обысков видимо надо ждать задержаний, добавляет Чиков.