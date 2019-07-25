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02:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство Украины предложило расширить санкции против России

На заседании правительства Украины было решено ввести новые санкции в отношении России. С таким предложением кабинет министров теперь обратится в Совет национальной безопасности и обороны страны.

Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, участвующих в строительстве магистрального газопровода Краснодарский край—Крым и незаконной добыче углеводородов, сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В санкционный список попадут 24 юрлица, зарегистрированных в России (6 — в Крыму). Меры затронут предприятия, сотрудничающие с заводом ОПК «Фиолент».
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«Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения», — заявили в министерстве.

Ранее Украина продлила действие запрета на импорт российских товаров до конца 2020 года. Запрет вступил в силу 30 декабря 2015 года, а затем несколько раз продлевался, список санкционных товаров увеличивался. Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера.

До этого президент России Владимир Путин указом продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

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