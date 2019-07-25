Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
22Республика строгого режима
13:06 (мск), источник: РИА Новости

Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати, на которой был изображен двуглавый орел, тогда как в оригинальной версии у птицы одна голова, сообщает газета Washington Post.

Источник: AFP 2019

Как отмечает газета, когда Трамп стал выступать с речью на мероприятии организации Turning Point, на экране за ним появилась президентская печать, которая на первый взгляд была похожа на настоящую, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что она изменена. Так, вместо орла с одной головой в круге был изображен двуглавый орел, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Авторы измененного символа, по-видимому, хотели пошутить над тем, что Трамп увлекается игрой в гольф, и намекнуть на скандал о его связях с Россией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычный вид президентской печати заметили участники мероприятия, и изображение ее быстро попало в СМИ. Между тем, как пишет газета, до выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать, символ в оригинальном виде также присутствовал на кафедре, за которой стоял глава государства.

Официальный представитель Белого дома заявил изданию, что до того, как измененный символ президента появился на экране, представители администрации не видели его. Представитель некоммерческой организации Turning Point также заявил, что не знает, как изображение оказалось на экране. По его словам, возможно, ошибку совершила команда, которая отвечала за звуковое и видео сопровождение мероприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Владимир Путин ранее спрашивал помощника президента США Джона Болтона: «Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ю оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?»
Читайте также
Следите за развитием темы Russiagate
 В Москве женщина 'ожила' во время отпевания
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
СБУ задержала российский танкер
Шестилетний мальчик стал охранником Рамзана Кадырова
Миру предрекли конец эпохи доллара
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
В новгородском монастыре нашли саркофаги домонгольского периода
Путин пригласил семьи из Приангарья на парад ВМФ в Петербурге
600-летний корабль на дне Балтики до сих пор готов к бою (видео)
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Рудковская, Билан, Безрукова на премьере романтического фильма В Москве представили российско-американскую картину «До скорой встречи», в которой снялись профессиональные футболисты
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Нужна помощь мне очень 370
Путь к Роковому Выстрелу – 4 299
Цвет волос. 124
Ежедневки 123
Леди
Выбор блогеров: лучшие приборы для кожи и волос с Aliexpress Поспрашивали у блогеров об их последних интернет-покупках и нашли много примечательных плоек, фенов, массажеров и даже ирригаторов.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь