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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Спикер Совета Федерации допустила отдельные уточнения Конституции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях. У нас достигнут баланс и разделение властей. Это не означает, что мы не можем уточнять какие-то моменты», — сказала Матвиенко на пресс-конференции в среду.

Она выразила мнение, что Россия не движется в сторону преобразования в парламентскую республику, но усиливать роль парламента можно.

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При этом спикер подчеркнула, что в первую очередь надо посмотреть, как парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия в реальной практической жизни. «У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем. Вот над этим надо работать. И, возможно, здесь (необходимы) законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия. Но фундамент в виде основополагающих положений (Конституции) надо сохранить», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, в мире есть примеры успешных парламентских республик, их не так много.

«Но это те государства, где политическим партиям, политической системе и государственным и демократическим системам около ста лет и более. Наши коллеги из Армении приняли решение к переходу к парламентской республике, но не все так гладко и не все так просто. Я искренне желаю им успеха, чтобы у них все получилось», — отметила спикер.

Ранее в «Парламентской газете» вышла статья Вячеслава Володина, в которой он конкретизировал свое предложение об изменении Конституции, высказанное впервые в конце прошлого года. Политик предлагает расширить полномочия Госдумы и наделить ее правом участвовать в формировании правительства.

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