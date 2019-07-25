14:41 (мск), источник: Ведомости
Лукашенко пригрозил белорусскому правительству тюрьмой из-за падежа скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой членам правительства
Это произошло во время поездки белорусского лидера в Ветковский район Гомельской области. Руководство района указало на проблемы с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня 2018 г. Одной из причин оно назвало падеж скота, но Лукашенко выразил убеждение, что «проблема комплексная, и падеж скота — это следствие, а не причина».
Решать проблему надо через строгое соблюдение технологий, подчеркнул президент. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» — отметил он и потребовал взять ситуацию с падежом скота под жесткий контроль.
Еще раз повторяю для правительства и на будущее. За падеж скота сядете в тюрьму. 85 000,
по-моему,по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?
Президент поручил генпрокуратуре продолжить заниматься этим вопросом. «Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это, — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще
В августе 2018 г. Лукашенко совершил поездку в Оршанский район Витебской области, после которой провел совещание и указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства — министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.