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14:41 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко пригрозил белорусскому правительству тюрьмой из-за падежа скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой членам правительства из-за падежа скота, сообщается на его сайте.

Источник: AP 2019

Это произошло во время поездки белорусского лидера в Ветковский район Гомельской области. Руководство района указало на проблемы с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня 2018 г. Одной из причин оно назвало падеж скота, но Лукашенко выразил убеждение, что «проблема комплексная, и падеж скота — это следствие, а не причина».

Решать проблему надо через строгое соблюдение технологий, подчеркнул президент. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» — отметил он и потребовал взять ситуацию с падежом скота под жесткий контроль.

Еще раз повторяю для правительства и на будущее. За падеж скота сядете в тюрьму. 85 000, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент поручил генпрокуратуре продолжить заниматься этим вопросом. «Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это, — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — заключил он.

В августе 2018 г. Лукашенко совершил поездку в Оршанский район Витебской области, после которой провел совещание и указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства — министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.

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