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16:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко: не нужно мешать богатым входить в политику

Не нужно создавать препоны для входа в политику успешным гражданам, честно заработавшим свой капитал, считает спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что дискриминационных мер тоже не должно быть.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

«Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти», — объяснила спикер, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, это было проблема 1990-х годов.

Госпожа Матвиенко подчеркнула, что депутатов избирает население, а все кандидаты декларируют собственные доходы. «Возможно, их избирают, потому что они успешны, и граждане считают, что они сделают богатыми и успешными и страну, и их самих», — заявила она. Кроме того, по мнению госпожи Матвиенко, у людей, состоявшихся в бизнесе, возможно, есть здоровые амбиции добиться успеха и в политике.

Спикер Совета федерации не согласна с мнением, что граждане с достатком приходят в парламент для лоббирования своих интересов. «При этом в самом парламенте это делать проблематично, мы сегодня все как за стеклом», — отметила она.

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