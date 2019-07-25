Матвиенко: не нужно мешать богатым входить в политику

«Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти», — объяснила спикер, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, это было проблема 1990-х годов.
Госпожа Матвиенко подчеркнула, что депутатов избирает население, а все кандидаты декларируют собственные доходы. «Возможно, их избирают, потому что они успешны, и граждане считают, что они сделают богатыми и успешными и страну, и их самих», — заявила она. Кроме того, по мнению госпожи Матвиенко, у людей, состоявшихся в бизнесе, возможно, есть здоровые амбиции добиться успеха и в политике.
Спикер Совета федерации не согласна с мнением, что граждане с достатком приходят в парламент для лоббирования своих интересов. «При этом в самом парламенте это делать проблематично, мы сегодня все как за стеклом», — отметила она.