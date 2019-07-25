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16:08 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера, заявили «Интерфаксу» в четверг в МИД РФ.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посольство РФ в Киеве выясняет обстоятельства задержания российского танкера, сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко. «Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства», — сказал он «Интерфаксу».

Между тем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание танкера Украиной неправомерным действием.

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«Украина на собственную провокацию (керченский инцидент — ИФ) отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие (по делу украинских моряков — ИФ)», — написал Слуцкий в своем твиттере.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия СБУ — это провокация, которая может усложнить процесс переговоров по освобождению украинских моряков.

«Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти на Украине», — сказал Джабаров «Интерфаксу» в четверг.

По мнению сенатора, нынешнее командование вооружённых сил Украины в ожидании перестановок в правительстве и в силовом блоке «напоследок подложили свинью своему президенту». «Без разрешения этого конфликта двигаться дальше будет тяжело», — полагает он.

Пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкер Neyma, который, по данным СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сейчас танкер носит название NIKA SPIRIT, он бы переименован после инцидента в Керченском проливе.

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