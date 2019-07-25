16:08 (мск), источник: Интерфакс
МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера, заявили «Интерфаксу» в четверг в МИД РФ.
«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Посольство РФ в Киеве выясняет обстоятельства задержания российского танкера, сообщил
Между тем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание танкера Украиной неправомерным действием.
«Украина на собственную провокацию (керченский инцидент — ИФ) отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие (по делу украинских моряков — ИФ)», — написал Слуцкий в своем твиттере.
В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия СБУ — это провокация, которая может усложнить процесс переговоров по освобождению украинских моряков.
«Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти на Украине», — сказал Джабаров «Интерфаксу» в четверг.
По мнению сенатора, нынешнее командование вооружённых сил Украины в ожидании перестановок в правительстве и в силовом блоке «напоследок подложили свинью своему президенту». «Без разрешения этого конфликта двигаться дальше будет тяжело», — полагает он.
Сейчас танкер носит название NIKA SPIRIT, он бы переименован после инцидента в Керченском проливе.