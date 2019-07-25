Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
15:49 (мск), источник: Интерфакс

Путин отменил часть санкций против Турции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2019

Этим указом частично возобновляется действие соглашения о взаимных поездках граждан РФ и Турции.

Новость
Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам

Решение президента РФ выводит из-под ограничений граждан Турции как со служебными, так и со специальными паспортами — независимо от целей их поездки в Россию. Однако есть оговорка: это будет актуально, если Турция «на основе принципа взаимности» сделает то же самое для россиян, имеющих действительные служебные паспорта.

Российско-турецкое соглашение о поездках граждан было приостановлено с 1 января 2016 года. Об этом говорилось в указе Путина от 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению нацбезопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Причиной указа стал кризис в отношениях между Москвой и Анкарой, после того как турецкий самолет 24 ноября сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Действие соглашения уже было частично возобновлено указом президента от 9 февраля этого года. Тогда соглашение стало распространяться на граждан Турции с действительными специальными паспортами. Речь шла о краткосрочных командировках тех, кого Турция направляла в свои дипломатические представительства и консульские учреждения. Это касалось и профессиональных водителей на международных автоперевозках. Условием тогда тоже называлось принятие аналогичных мер со стороны Турции.

Читайте также
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Шестилетний мальчик стал охранником Рамзана Кадырова
Найдена кость динозавра весом полтонны (фото)
Американец «убежал» от полицейского по нарисованной лестнице
Куриная грудка выползла из тарелки и довела женщину до истерики
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Нужна помощь мне очень 430
Ежедневки 139
Мучительный выбор 105
Живая вакцина полио и садик 90
Леди
Выбор блогеров: лучшие приборы для кожи и волос с Aliexpress Поспрашивали у блогеров об их последних интернет-покупках и нашли много примечательных плоек, фенов, массажеров и даже ирригаторов.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь