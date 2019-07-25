18:38 (мск), источник: Коммерсантъ
«Рустави-2» сменил владельца, но не позицию
Оскорбивший Владимира Путина грузинский телеканал остается в оппозиции.
Несмотря на смену владельца оппозиционного телеканала «Рустави-2», он
Один из главных телеканалов Грузии, «Рустави-2», уже несколько дней работает при новом начальстве. Бизнесмен Кибар Халваши, выигравший дело у прежних владельцев в ЕСПЧ, назначил новым гендиректором телекомпании своего адвоката Паату Салия вместо Ники Гварамии, известного своей непримиримой позицией в отношении Москвы. Но в политике телеканала ничего не изменилось. «Рустави-2»
Журналистский коллектив «Рустави-2» в совместных заявлениях постоянно подчеркивает, что смена владельца, а также смещение с поста гендиректора Ники Гварамии — «часть спецоперации властей» по изменению редакционной политики самой популярной в стране телекомпании с тем, чтобы никто уже не мешал им «проводить пророссийскую политику, сдать Москве Абхазию и Южную Осетию, а также отказаться от курса на евроатлантическую интеграцию».
Журналисты совместно с ведущими НКО предупредили власти, а также лично Кибара Халваши, что любая попытка сменить руководителей информационных и
Судя по всему, это предупреждение подействовало.
Для большей убедительности он даже обещает вернуть в эфир ведущего программы «Post Scriptum» Георгий Габунию, матерная ругань которого в отношении Владимира Путина резко обострила отношения между Москвой и Тбилиси. Прежний гендиректор Ника Гварамия временно, до середины сентября, отстранил от эфира господина Габунию. После смены владельца многие ожидали, что тот вообще не вернется, но господин Халваши развеял эти сомнения в попытке заручиться доверием журналистов своего канала.
Кибар Халваши, судя по всему, готов исправно платить зарплату всем сотрудникам за острейшую критику считающихся пророссийскими политиков. В том числе председателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили, хотя господин Халваши и считается членом его команды и близкого окружения.
По мнению политолога Давида Авалишвили, все эти странности объясняются позицией Запада. «Вашингтон и Брюссель через свои представительства в Тбилиси предупредили Иванишвили, что любое давление на журналистов “Рустави-2” встретит жесткий отпор со стороны Запада», — заявил «Ъ» политолог.
Георгий Двали, Тбилиси