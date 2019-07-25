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18:38 (мск), источник: Коммерсантъ

«Рустави-2» сменил владельца, но не позицию

Оскорбивший Владимира Путина грузинский телеканал остается в оппозиции.

Несмотря на смену владельца оппозиционного телеканала «Рустави-2», он по-прежнему остается главным застрельщиком антиправительственных акций протеста, основная тема которых — требование отставки «пророссийского» министра внутренних дел Георгия Гахарии. Бизнесмен Кибар Халваши, вступивший в права владельца 100% акций телекомпании после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обещает не менять редакционную политику и даже не исключает возвращения в эфир ведущего Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина.

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Один из главных телеканалов Грузии, «Рустави-2», уже несколько дней работает при новом начальстве. Бизнесмен Кибар Халваши, выигравший дело у прежних владельцев в ЕСПЧ, назначил новым гендиректором телекомпании своего адвоката Паату Салия вместо Ники Гварамии, известного своей непримиримой позицией в отношении Москвы. Но в политике телеканала ничего не изменилось. «Рустави-2» по-прежнему остается главной платформой для оппозиционных партий, выступающих за бескомпромиссность в вопросах Абхазии и Южной Осетии, отношений с Россией, а также вступления Грузии в НАТО.

Журналистский коллектив «Рустави-2» в совместных заявлениях постоянно подчеркивает, что смена владельца, а также смещение с поста гендиректора Ники Гварамии — «часть спецоперации властей» по изменению редакционной политики самой популярной в стране телекомпании с тем, чтобы никто уже не мешал им «проводить пророссийскую политику, сдать Москве Абхазию и Южную Осетию, а также отказаться от курса на евроатлантическую интеграцию».

Журналисты совместно с ведущими НКО предупредили власти, а также лично Кибара Халваши, что любая попытка сменить руководителей информационных и общественно-политических программ либо заменить ведущих ток-шоу будет расцениваться как попытка «заставить замолчать единственное критическое медиа в стране».

Судя по всему, это предупреждение подействовало.

Бизнесмен Кибар Халваши многократно заверял, что вмешиваться в редакционную политику не будет. Более того, он гарантировал, что ни один сотрудник не будет уволен или смещен с нынешней позиции.
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Для большей убедительности он даже обещает вернуть в эфир ведущего программы «Post Scriptum» Георгий Габунию, матерная ругань которого в отношении Владимира Путина резко обострила отношения между Москвой и Тбилиси. Прежний гендиректор Ника Гварамия временно, до середины сентября, отстранил от эфира господина Габунию. После смены владельца многие ожидали, что тот вообще не вернется, но господин Халваши развеял эти сомнения в попытке заручиться доверием журналистов своего канала.

Кибар Халваши, судя по всему, готов исправно платить зарплату всем сотрудникам за острейшую критику считающихся пророссийскими политиков. В том числе председателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили, хотя господин Халваши и считается членом его команды и близкого окружения.

По мнению политолога Давида Авалишвили, все эти странности объясняются позицией Запада. «Вашингтон и Брюссель через свои представительства в Тбилиси предупредили Иванишвили, что любое давление на журналистов “Рустави-2” встретит жесткий отпор со стороны Запада», — заявил «Ъ» политолог.

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Георгий Двали, Тбилиси

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