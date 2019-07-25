22:33 (мск), источник: ТАСС
Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем
ТАСС, 25 июля. Палестина не подчинится диктату и отвергает попытки навязать свершившиеся факты, заявил президент Махмуд Аббас.
Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом, как передает агентство WAFA, заявил в четверг президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства.
Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными.
При этом палестинский лидер пояснил, что «руки палестинцев
Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием «сделка века». По его словам, «Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга».
Лидер палестинцев сообщил, что действие всех подписанных с Израилем соглашений приостановлено в соответствии с рекомендацией Центрального совета Организации освобождения Палестины. В августе прошлого года Аббас уже предупреждал, что «палестинцы пересмотрят соглашения с Израилем
Мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока наш народ не реализует свои национальные права. Сколько бы ни продолжалась оккупация, наше государство обретет свою независимость.
В июне палестинский лидер отказался участвовать в организованном США в столице Бахрейна международном форуме «Мир во имя процветания», на котором обсуждались экономические аспекты американского ближневосточного проекта. Тогда палестинцы заявили «о недопустимости подмены политического урегулирования палестинской проблемы обещаниями инвестиций и финансовой помощи». Встречу в Манаме бойкотировали также Ливан и Ирак.