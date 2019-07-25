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22:33 (мск), источник: ТАСС

Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

ТАСС, 25 июля. Палестина не подчинится диктату и отвергает попытки навязать свершившиеся факты, заявил президент Махмуд Аббас.

Источник: AP 2019

Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом, как передает агентство WAFA, заявил в четверг президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства.

Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными.

При этом палестинский лидер пояснил, что «руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру». «Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией», — сказал он.

Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием «сделка века». По его словам, «Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга».

Бойкот контактов с США

Лидер палестинцев сообщил, что действие всех подписанных с Израилем соглашений приостановлено в соответствии с рекомендацией Центрального совета Организации освобождения Палестины. В августе прошлого года Аббас уже предупреждал, что «палестинцы пересмотрят соглашения с Израилем из-за его отказа выполнять заключенные ранее договоренности». Он подтвердил, что будет продолжать бойкотировать контакты с администрацией США до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свое решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

Мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока наш народ не реализует свои национальные права. Сколько бы ни продолжалась оккупация, наше государство обретет свою независимость.

В июне палестинский лидер отказался участвовать в организованном США в столице Бахрейна международном форуме «Мир во имя процветания», на котором обсуждались экономические аспекты американского ближневосточного проекта. Тогда палестинцы заявили «о недопустимости подмены политического урегулирования палестинской проблемы обещаниями инвестиций и финансовой помощи». Встречу в Манаме бойкотировали также Ливан и Ирак.

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