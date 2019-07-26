04:49 (мск), источник: Daily Storm
В ООН прокомментировали захват российского танкера на Украине
Международная организация призвала Москву и Киев воздержаться от опасных действий, ведущих к эскалации конфликта.
ООН призвала Россию и Украину действовать в рамках международного права, воздерживаться от поспешных действий и избегать эскалации в районе Черного моря. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя инцидент с захватом танкера из РФ под Одессой.
Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках устава ООН и международных норм.
Ранее 25 июля представитель Международного трибунала ООН по морскому праву Бенджамин Бениршке заявил РИА Новости, что организация не получала на рассмотрение дело о задержании на Украине российского танкера.
Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявлял, что если Украина в ближайшее время не отпустит моряков с захваченного судна, Россия будет вынуждена поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.
Служба безопасности Украины (СБУ) 25 июля сообщила о задержании танкера Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. В спецслужбе утверждают, что российские пограничники использовали это судно для того, чтобы блокировать украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Представители СБУ также заявили, что раньше танкер назывался NEYMA.
Позднее в тот же день капитан Измаильского порта Михаил Тихонов сообщил Daily Storm, что моряков с Nika Spirit отпустили на свободу. Эту информацию подтвердил и представитель
В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на украинскую коллегу Людмилу Денисову проинформировала, что моряков никто не арестовывал, их посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они будут доставлены в ближайшее время в Россию.
Роман Чугуевский