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04:49 (мск), источник: Daily Storm

В ООН прокомментировали захват российского танкера на Украине

Международная организация призвала Москву и Киев воздержаться от опасных действий, ведущих к эскалации конфликта.

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6
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ООН призвала Россию и Украину действовать в рамках международного права, воздерживаться от поспешных действий и избегать эскалации в районе Черного моря. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя инцидент с захватом танкера из РФ под Одессой.

Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках устава ООН и международных норм.
Фархан Хак
цитата по ТАСС

Ранее 25 июля представитель Международного трибунала ООН по морскому праву Бенджамин Бениршке заявил РИА Новости, что организация не получала на рассмотрение дело о задержании на Украине российского танкера.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявлял, что если Украина в ближайшее время не отпустит моряков с захваченного судна, Россия будет вынуждена поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

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Служба безопасности Украины (СБУ) 25 июля сообщила о задержании танкера Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. В спецслужбе утверждают, что российские пограничники использовали это судно для того, чтобы блокировать украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Представители СБУ также заявили, что раньше танкер назывался NEYMA.

Позднее в тот же день капитан Измаильского порта Михаил Тихонов сообщил Daily Storm, что моряков с Nika Spirit отпустили на свободу. Эту информацию подтвердил и представитель компании-судовладельца Nika Spirit «Альтомар Шиппинг». Представитель посольства РФ на Украине рассказал, что «экипаж отправляется домой, а судно остается в Измаиле».

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на украинскую коллегу Людмилу Денисову проинформировала, что моряков никто не арестовывал, их посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они будут доставлены в ближайшее время в Россию.

Роман Чугуевский

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