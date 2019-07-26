Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
14«Трамп, знающий латынь»
01:05 (мск), источник: РИА Новости

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

«Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. <…> Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле», — цитирует его слова издание Defense One.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поставки российских С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Читайте также
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
Следите за развитием темы С-400 для Турции: что нужно знать о сделке?
 'Вы никому не нужны': Садальский обратился к россиянам
Девочка из лагеря 'Холдоми' рассказала, с чего начался смертельный пожар
Что известно о задержанном Украиной российском танкере
Соперник погибшего российского боксера отказался от денег за бой
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Что может помешать возвращению США на Луну
В Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»
Баллы ЕГЭ за золотую медаль предложили увеличить
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
8 звездных мам, которые растят детей без отцов Эти звезды расстались с мужьями и взяли все тяготы материнства на себя
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь