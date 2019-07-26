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05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США отрицает влияние «российского вмешательства» на итоги выборов-2016

Комитет по разведке Сената США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Некоторые части текста умышленно скрыты. Как следует из доступных частей доклада, «вмешательство России» не повлияло на итоговый результат.

В опубликованном документе Россия обвиняется во вмешательстве в инфраструктуру выборов, в том числе в попытках изучения систем голосования. Также в докладе говорится о выявленных кибератаках и кампаниях по дезинформации, к которым также могла быть причастна Москва. При этом специальный Комитет не нашел признаков изменения результатов голосования или манипулирования машинами для этого голосования.

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Доклад, подготовленный Комитетом по итогам проведенного им двухпартийного расследования, вышел на следующий день после выступления Роберта Мюллера, в котором бывший спец-прокурор предупреждал о сохранении угрозы российского вмешательства.

Вчера, 24 июля, Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе утвердительно ответил на вопрос, пыталась ли Москва вмешаться в избирательную кампанию для того, чтобы помочь Дональду Трампу, и заявил, что российские власти не собираются оставлять эти попытки. При этом Мюллер заявил, что члены следственной группы действительно не смогли собрать достаточное количество улик для того, чтобы обвинить господина Трампа в «сговоре» сотрудников его избирательного штаба с Кремлем. Он подчеркнул также, что господин Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

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