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05:22 (мск), источник: ТАСС

Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/ — По данным телеканала, ракета была запущена в южной части страны и пролетела около 960 км в северном направлении.

Источник: AP 2019

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

По словам его источников из числа официальных лиц США, запуск был произведен в ночь на четверг. По версии телеканала, ракета «Шахаб-3» была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

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Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по свидетельству президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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