Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

«Наша функция сейчас завершена, у нас взяли показания, потом компания купила нам билеты — мы из Одессы должны были ехать на поезде до Харькова, а потом в Россию, но по пути компания сама изменила решение и нас отправили в Молдавию», — рассказал «РИА Новости» перед вылетом старший механик Сергей Карпов.
По его словам, экипаж судна не знал, что ранее оно носило другое название.
«Узнали только при оформлении», — добавил член экипажа.
В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права».
Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя.
Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.