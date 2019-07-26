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05:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере Neyma, вернулись на родину. Самолет Кишинев—Москва приземлился в московском аэропорту Домодедово в 4:09 мск.

Источник: РИА "Новости"

«Наша функция сейчас завершена, у нас взяли показания, потом компания купила нам билеты — мы из Одессы должны были ехать на поезде до Харькова, а потом в Россию, но по пути компания сама изменила решение и нас отправили в Молдавию», — рассказал «РИА Новости» перед вылетом старший механик Сергей Карпов.

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По его словам, экипаж судна не знал, что ранее оно носило другое название.

«Узнали только при оформлении», — добавил член экипажа.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права».

Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

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