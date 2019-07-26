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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича, что тот имеет дело с суверенным государством, но подчеркнул, что Минск «ни за какие деньги» не станет рвать отношения с братской Россией.

Источник: РИА Новости

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с главой МИД Латвии.

По его словам, «это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси… за 60%».

Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо? Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая… своими принципиальными интересами.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
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По его словам, такого не будет. «Я хочу, чтобы Вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы… Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит. Так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии — мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает…, потому что все народы равны… Мы из того тоже исходим: не может довлеть государство, по площади или населению огромное, над кем-то, я это вообще не воспринимаю», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в этом суть независимости Белоруссии. «За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе и Латвия… Вы можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенными независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно», — подчеркнул белорусский лидер.

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