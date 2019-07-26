16:47 (мск), источник: Daily Storm
Украинские военные рассказали, как ФСБ облучает их военные корабли
Зеленые лучи вреда судам и экипажу не наносят, отметил представитель украинского штаба.
«Пока что никакой информации о вреде, который оказывают лучи, нет, но мы должны рассказать про это явление. Никакой угрозы они не несут. Знаем пока, что они [корабли ФСБ РФ] светят
Представитель украинского штаба также отметил, что случаи облучения уже происходили на суше, на линии разграничения с ЛНР и ДНР. Специальную технику применяли ополченцы, указал он. Точное время и место таких действий ополченцев на суше представитель затруднился назвать.
«Возможно, это просто лазер, но пока что не известно, что это за лучи», — добавил
На официальной странице штаба ООС в Facebook утром 26 июля была размещена информация о том, что недалеко от Мариуполя в Азовском море корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ облучает украинские корабли мариупольского отряда морской охраны лучами зеленого цвета в течение нескольких минут.
«В течении двух суток, приблизительно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава ООС наблюдали необычное явление. В направлении, где опознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучем зеленого цвета» — говорится в сообщении ООС на странице в Facebook.
25 июля сотрудники СБУ в порту Измаил в Одесской области задержали российский танкер Nika Spirit. В украинской спецслужбе заявили, что ранее это судно носило название NEYMA и этот корабль якобы заблокировал проход во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Захваченный танкер признан вещественным доказательством, поэтому останется на территории Украины, пояснили правоохранители. Моряки с судна уже вернулись в Россию.