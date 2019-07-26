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16:47 (мск), источник: Daily Storm

Украинские военные рассказали, как ФСБ облучает их военные корабли

Зеленые лучи вреда судам и экипажу не наносят, отметил представитель украинского штаба.

Источник: Госпогранслужба Украины

Пресс-секретарь украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) рассказал Daily Storm, как корабль погранслужбы ФСБ РФ облучает украинскую береговую охрану неизвестными лучами зеленого цвета. Сообщение об этом также размещено на официальной странице ООС в Facebook. Украинские военные назвали такие действия «провокативными». Пресс-секретарь ООС отметил, что никакого вреда кораблям и экипажам лучи не наносят.

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«Пока что никакой информации о вреде, который оказывают лучи, нет, но мы должны рассказать про это явление. Никакой угрозы они не несут. Знаем пока, что они [корабли ФСБ РФ] светят какими-то зелеными лучами, но что это именно за лучи — пока что не известно», — заявил Daily Storm пресс-секретарь ООС.

Представитель украинского штаба также отметил, что случаи облучения уже происходили на суше, на линии разграничения с ЛНР и ДНР. Специальную технику применяли ополченцы, указал он. Точное время и место таких действий ополченцев на суше представитель затруднился назвать.

«Возможно, это просто лазер, но пока что не известно, что это за лучи», — добавил пресс-секретарь штаба ООС.

На официальной странице штаба ООС в Facebook утром 26 июля была размещена информация о том, что недалеко от Мариуполя в Азовском море корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ облучает украинские корабли мариупольского отряда морской охраны лучами зеленого цвета в течение нескольких минут.

«В течении двух суток, приблизительно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава ООС наблюдали необычное явление. В направлении, где опознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучем зеленого цвета» — говорится в сообщении ООС на странице в Facebook.

25 июля сотрудники СБУ в порту Измаил в Одесской области задержали российский танкер Nika Spirit. В украинской спецслужбе заявили, что ранее это судно носило название NEYMA и этот корабль якобы заблокировал проход во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Захваченный танкер признан вещественным доказательством, поэтому останется на территории Украины, пояснили правоохранители. Моряки с судна уже вернулись в Россию.

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