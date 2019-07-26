Россия упростила получение вида на жительства украинским гражданам

Такой вид на жительство могут получить граждане Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ. Выданный вид на жительство будет бессрочным.
В конце 2018 года Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы. Концепция призвана обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств в ближайшие шесть лет. Цель проекта — сделать новыми россиянами 5−10 млн человек. Новый миграционный закон заметно упрощает условия и процедуру получения российского гражданства иностранцами. В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донбасса.