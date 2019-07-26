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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия упростила получение вида на жительства украинским гражданам

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительства гражданам Украины. Теперь украинские граждане могут получить разрешение на временное проживание в обход региональных квот, утверждаемых правительством России.

Источник: Reuters

Такой вид на жительство могут получить граждане Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ. Выданный вид на жительство будет бессрочным.

В конце 2018 года Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы. Концепция призвана обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств в ближайшие шесть лет. Цель проекта — сделать новыми россиянами 5−10 млн человек. Новый миграционный закон заметно упрощает условия и процедуру получения российского гражданства иностранцами. В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донбасса.

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