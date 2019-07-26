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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным CIT, эксперты группы обнаружили данные боеприпасы в начале лета на экспозиции, посвященной военному конфликту в Сирии. В частности, на стенде под названием «Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике», были представлены РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.

Как отмечается в сообщении группы, включение макетов кассетных бомб в экспозицию используемого в Сирии вооружения фактически доказывает, что российская авиация якобы применяет подобные боеприпасы на территории арабской республики.

В 2016 году CIT опубликовала расследование, посвященное использованию кассетных бомб в Сирии. Тогда эксперты группы, проанализировав появлявшиеся в СМИ фото и видео, сделали вывод, что данный тип боеприпасов имеется в арсенале российской военной базы в сирийском Хмеймиме. Также о применении кассетных бомб в республике неоднократно сообщали правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

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В Минобороны информацию о том, что Россия якобы использует подобное вооружение, опровергали. Как отмечал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на авиабазе кассетных бомб вообще нет, передавало РИА Новости.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами. Когда его сбрасывают с самолета, он раскрывается на определенной высоте над целью и разбрасывает боеприпасы на большой площади. Данный вид бомб эффективен против живой силы противника и танков. Однако не все бомбы срабатывают при соприкосновении с целью или землей, фактически превращаясь таким образом в противопехотные мины. В результате от них часто страдают мирные жители, в том числе дети, которых привлекает яркая окраска боеприпасов, призванная сделать их заметными для людей.

В 2008 году в Дублине была принята конвенция, запрещающая применение кассетных бомб. Ее подписали более 100 государств, однако Россия, США, Китай, Израиль и ряд других стран от подписания документа отказались.

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