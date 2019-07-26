Эрдоган пригрозил пересмотреть контракты по закупке американских Boeing и F-35

«Не хотите передавать Турции самолеты F-35? Тогда не обессудьте: Анкара рассмотрит альтернативные варианты», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).
Эрдоган сообщил, что Турция, несмотря на угрозы США, развернет С-400 на своей территории весной 2020 года.
Надеюсь на здравомыслие США. В апреле 2020 года мы приведем С-400 в активное состояние. Еще раз подчеркну: Турция ни под какими угрозами не откажется от проектов по национальной безопасности.
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент США
Напомним, контракт на поставку Турции четырех ЗРС на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставки завершился накануне.
Группа американских сенаторов призвала президента США ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». Президент Турции выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции.