Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в ГанеАфриканские старатели умирают от туберкулеза и отравления ртутью
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
14«Трамп, знающий латынь»
17:17 (мск), источник: РИА Новости

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посольство США на Украине одобрило действия СБУ при задержании российского танкера.

Источник: State Border Guard Service of Ukraine

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Задержание российского танкера на Украине

Накануне СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждала, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники ведомства, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.

Экипаж судна вернулся в Россию.

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 В Китае рассказали, как российские Ту-160 'дали пощечину' НАТО
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Украина обвинила ФСБ в применении «зеленого луча» против моряков
Отдых в Крыму резко подешевел
ЦБ во второй раз снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой?
Россиянин завоевал золото чемпионата мира с мировым рекордом
Как умирает последняя московская деревня (фото)
Ювелиры показали сапфир, полученный из 40-килограммового камня
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину увеличился до 73%
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Автомобили «Лада» снова подорожают (третий раз за год) В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%
Кино
Акиньшина с Козловским, Виторган с Нинидзе на премьере в Москве Знаменитости посетили институт «Стрелка», где состоялся показ комедии Кирилла Михановского «Гив ми либерти»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Как дальше жить?? 347
Жена скрывает ребёнка от отца и препятствует в общении. 292
Не знаю как поступить 245
Не могла не поделиться ))) 245
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь