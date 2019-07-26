17:17 (мск), источник: РИА Новости
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посольство США на Украине одобрило действия СБУ при задержании российского танкера.
«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Накануне СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждала, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники ведомства, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.
Экипаж судна вернулся в Россию.