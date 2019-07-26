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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД предупредил британские СМИ в России о последствиях штрафа RT

МИД России предупредил британские СМИ в РФ о последствиях решения британского регулятора Ofcom, который оштрафовал российский телеканал RT за нарушение правил вещания.

Источник: Reuters

«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии российского МИДа.

Ранее Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (около 15,7 млн руб.) за то, что ему «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи программах, которые выходили в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Речь идет об освещении реакции правительства Великобритании на инцидент с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери и конфликт в Сирии. RT считает решение несправедливым.

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